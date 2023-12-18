عصر اليوم.. اليمن والإمارات وجها لوجه في نصف نهائي غرب آسيا للناشئين

المنامة - ياسر ابراهيم - يواجه المنتخب الوطني للناشئين، مساء اليوم الإثنين، المنتخب الإماراتي في دور نصف نهائي بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين، المقامة في سلطنة عمان.

ويتطلع المنتخب الوطني للتغلب على نظيره الإماراتي في المباراة التي ستجمع الفريقين في الرابعة من مساءً، على ملعب السعادة بمدينة صلالة العمانية.

وقدم المنتخب الوطني بقيادة المدرب سامر فضل، عروضا قوية وأداء مهاراتيا وفنيا كبيرا خلال مباريات دور المجموعات، حيث تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، تسع نقاط.

واستكمل المنتخب الوطني للناشئين تحضيراته لمواجهة الامارات، حيث أجرى مساء اليوم مرانه الأخير على ملعب مجمع صلالة الرياضي، والذي اشتمل التمرين على تنفيذ جمل تكتيكية وتطبيق طريقة اللعب التي سيتم انتهاجها في مباراة الإمارات، وفق معطيات الدور الأول وحسابات الأدوار الإقصائية التي تتطلب التعامل معها بصورة مغايرة.

وأكد مدرب المنتخب سامر فضل في تصريحات إعلامية، أن المنتخب الوطني وصل إلى مرحلة مهمة ويتطلع لبلوغ النهائي، في الوقت الذي حث اللاعبين على التركيز العالي ومضاعفة الجهد والدخول في أجواء المباراة بثقة كبيرة واللعب الجماعي واستثمار الفرص بصورة جيدة من أجل تحقيق انجاز جديد يسعد ملايين اليمنيين.

وتأهل المنتخب الإماراتي كثاني المجموعة الثانية بأربع نقاط حصدها من فوز على الأردن بهدف وحيد وتعادل سلبي أمام السعودية وخسارة أمام سوريا بهدف، ليتأهل بأفضلية المواجهات المباشرة على حساب المنتخب الأردني بعد التساوي بينهما في النقاط وفارق الأهداف.

وتجمع المباراة الثانية في نصف النهائي المنتخب العراقي مع نظيره السعودي والتي تقام في تمام السابعة مساءً بتوقيت صنعاء.