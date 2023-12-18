بطل العالم السابق: مواجهة الأهلي ضد فلومينينزي ستكون رائعة

ياسر رشاد - القاهرة - يرى أوزفالو دي أوليفيرا المدير الفني السابق لفلومينينزي، وأول مدرب يتوج بكأس العالم للأندية عام ٢٠٠٠ مع كورينثيانز، أن مواجهة الأهلي ضد فلومينينزي ستكون رائعة.



وقال أوزفالدو، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "بطولة كأس العالم للأندية مهمة جدا بالنسبة لنا في البرازيل".

وأضاف: "أرى أن مباراة الأهلي ضد فلومينينزي ستكون رائعة، فالأهلي فريق قوي وبطل إفريقيا عدة مرات، ولعب كثيرا في البطولة".

وتابع: "فلومينينزي فريق يضم لاعبين جيدين جدا وبخبرات دولية كبيرة مثل مارسيلو الذي كان من أفضل الأظهرة في التاريخ".