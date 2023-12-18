نجم الاهلي يعود إلى منتخب مصر بفرمان فيتوريا

قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـ منتخب مصر، عودة نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، إلى معسكر الفراعنة لخوض أمم إفريقيا.

واستقر فيتوريا، على عودة محمود عبد المنعم كهربا، نجم الاهلي، إلى قائمة منتخب مصر، المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

ويخوض منتخب مصر بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار، والمقرر لها في شهر يناير المقبل، على رأس المجموعة الثانية التي تضم غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

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وغاب كهربا، عن منتخب مصر خلال معسكرات سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ولكن قرر فيتوريا عودته، في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها مع النادي الاهلي.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر سيبدأ مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا، بلقاء موزمبيق يوم 14 يناير 2024، ثم يلعب ضد غانا يوم 18، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر يوم 22.