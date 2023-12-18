الثالث في ريال مدريد.. إصابة دافيد ألابا بالرباط الصليبي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن إصابة النمساوي دافيد ألابا، بقطع في الرباط الصليبي، وغيابه لنهاية الموسم، بعد إصابته في مباراة فياريال.

وتعرض دافيد ألابا، للإصابة خلال مشاركته في مباراة ريال مدريد ضد فياريال، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.

وغادر ألابا، المباراة في الدقيقة 34، ليقوم بإجراء فحص طبي، يؤكد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

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وقال نادي ريال مدريد في بيان رسمي: “بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا دافيد ألابا تبين أنه يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى”.

وتابع بيان ريال مدريد: “ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة”.

والجدير بالذكر أن ريال مدريد يفتقد بذلك خدمات 3 لاعبين خلال الموسم الحالي، بسبب الإصابة بالرباط الصليبي، وهم دافيد ألابا، حارس المرمى تيبو كورتوا، بالإضافة إلى إيدير ميليتاو.