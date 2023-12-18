ريال مدريد في الصدارة مؤقتًا.. جدول ترتيب الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

تصدر فريق ريال مدريد الدوري الإسباني بشكل مؤقت، بعد الفوز بنتيجة كبيرة على فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة عشر، من عمر مسابقة "لاليجا".

وينتظر ريال مدريد نتيجة مواجهة الغد، التي ستجمع فريق جيرونا وألافيس، في ختام منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

بينما سقط برشلونة في فخ التعادل أمام فالنسيا بنتيجة 1/1، ليواصل إهدار النقاط ويبتعد عن المتصدر ريال مدريد بفارق 7 نقاط.

وإليكم ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد

1 ريال مدريد، 42 نقطة.

2 جيرونا، 41 نقطة.

3 برشلونة، 35 نقطة.

4 أتلتيكو مدريد، 34 نقطة.

5 أتلتيك بلباو، 32 نقطة.

6 ريال سوسيداد، 30 نقطة.

7 ريال بيتيس، 27 نقطة.

8 خيتافي، 25 نقطة.

9 لاس بالماس، 25 نقطة.

10 فالنسيا، 20 نقطة.

11 رايو فاييكانو، 20 نقطة.

12 أوساسونا، 19 نقطة.

13 ألافيس، 16 نقطة.

14 فياريال، 16 نقطة.

15 مايوركا، 15 نقطة.

16 قادش، 14 نقطة.

17 إشبيلية، 13 نقطة.

18 سيلتا فيجو، 13 نقطة.

19 غرناطة، 8 نقاط.

20 ألميريا، 5 نقاط.