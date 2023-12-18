مدرب فلومينينسي السابق: الأهلي فريق قوي ومواجهته في مونديال الأندية رائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أكد أوزفالو دي أوليفيرا مدرب فلومينينسي السابق، والمتوج بكأس العالم للأندية عام ٢٠٠٠ مع كورينثيانز البرازيلي أن مباراة الأهلي ضد فلومينينسي اليوم الإثنين ستكون رائعة وقوية.

وأضاف "أوزفالدو"، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم"، المذاع على قناة "الحياة"، مساء الأحد، أن الأندية البرازيلية تهتم كثيرًا ببطولة كأس العالم للأندية بسبب قوة المنافسات والصعود للنهائي ومواجهة بطل أوروبا.

ويرى مدرب فلومينينسي السابق، أن الأهلي فريق قوي وبطل إفريقيا، لكون يمتلك خبرات عديدة في البطولات الكبرى وشارك أكثر من مرة في كأس العالم للأندية.

وأوضح أن فريق فلومينينسي يضم لاعبين جيدين جدًا، ويمتلكون خبرات دولية كبيرة مثل مارسيلو، الذي كان الظهير الأيسر الأفضل في أوروبا حينما كان لاعبًا في ريال مدريد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على قناة SSC1 HD.