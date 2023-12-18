حسام البدري: مواجهة فلومينينسي لن تكون سهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

كشف حسام البدري المدير الفني لفريق الزوراء العراقي، عن رأيه في مباراة اتحاد جدة وتوقعاته للمباراة التي ستجمع فريقي الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال "البدري"، في تصريحات عبر "بوكس توبوكس"، المذاع على قناة "ETC"، مساء الأحد، أن الأهلي استطاع الفوز على اتحاد جدة وقدم مباراة رائعة وجيدة أمام منافس قوي، حيث بدأ المباراة بضغط قوي على لاعبي اتحاد جدة، فضلًا عن أن لاعبي الأهلي دخلوا المباراة بحافظ كبير وثقة في النفس عالية.

وأوضح أن تصدي الشناوي لركلة الجزاء من كريم بنزيما كان لها عامل كبير في تفوق الأهلي في الشوط الثاني وطوال المباراة، كما أن مشاركة كوكا كانت مفاجأة بالنسبة لنا، ولذلك يجب الإشادة بـ كولر الذي تحلى بالشجاعة في الدفع باللاعب في تلك المباراة الصعبة.

وعن مواجهة فلومينينسي البرازيلي، أكد أن الأهلي قادر على الفوز بالمباراة، رغم أن المباراة لن تكون سهلة، لكن يجب اللعب بثقة في النفس وتقليل الأخطاء واستغلال الفرص التي سوف تتاح للاعبين، متمنيًا صعود الأهلي لنهائي كأس العالم للأندية.

وأشار إلى أن كبر سن لاعبو فلومينينسي قد يكون له تأثير سلبي على الفريق البرازيلي، مشددًا على أهمية التحضير الجيد لتلك المباراة من جانب مارسيل كولر مدرب الأهلي.

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