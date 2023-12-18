موعد قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، موعد إجراء قرعة دور الـ 16 لمنافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

وتأهل 16 فريقًا تأهله للدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد نهاية مرحلة دور المجموعات، بينما تأهل 8 أندية أخرى للمشاركة في الدوري الأوروبي.

الأندية الهابطة من دوري أبطال أوروبا:

جالطة سراي التركي، لانس الفرنسي، براجا البرتغالي، بنفيكا البرتغالي، فينورد الهولندي، ميلان الإيطالي، يونج بويز السويسري وشاختار الأوكراني.

الأندية المتأهلة من دور المجموعات أصحاب المركز الأول

بايرن ميونخ الألماني، آرسنال الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، ريال سوسيداد الإسباني، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي، برشلونة الإسباني.

الأندية المتأهلة من دور المجموعات أصحاب المركز الثاني

كوبنهاجن، آيندهوفن الهولندي، نابولي الإيطالي، إنتر ميلان الإيطالي، لاتسيو الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، لايبزيج الألماني، بورتو البرتغالي.

لوائح "يويفا" لقرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

1- أول المجموعة يلعب مع ثاني المجموعة الأخرى.

2- لا يلعب فريقان وقع في مجموعة واحدة ضد بعضهما.

3- لا يلعب فريقان من دولة واحدة في ثمن نهائي البطولة.

موعد قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024

تجرى القرعة يوم الاثنين 18 ديسمبر، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والمذاعو عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

مواعيد مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

تقام مباريات الذهاب في أيام 13 و14 و20 و21 فبراير 2024، كما تقام مباريات الإياب أيام 5، و6، و12، و13 مارس 2024.

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