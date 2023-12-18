شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقى: صلاح لم يتدخل فى اختيار لاعبى المنتخب.. وتلقيت وعدا بالعمل مع فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال محمد شوقي نجم الكرة المصرية السابق ونائب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، إنه لا يوجد مدير فني يسمع كلام لاعب بعينه.

وأضاف شوقي، خلال عبر برنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن على قناة dmc: محمد صلاح لم يتدخل على الإطلاق في عمل الجهاز الفني للمنتخب، وهذه الأمور لا يمكن أن تحدث أو يقبل بها أحد.

وتابع: محمد صلاح لا يشغل نفسه بضم اللاعبين أو اختيارات المدير الفني على الإطلاق.

وكشف محمد شوقي أنه لا يعلم السر وراء عدم اختياره لقيادة منتخبات الناشئين، وأنه المفترض ألا تكون هناك معايير غير معروفة، وأنه بالفعل شعر بالحزن لعدم وضعه في الحسابات.

وأوضح أنه سبق أن تلقى وعدا بالتواجد ضمن الجهاز الفني الحالي للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، ولا يفهم لماذا تم التراجع عن ذلك.

وتساءل: حتى الآن لا أفهم لماذا لم أتواجد في اختيارات الكابتن حسن شحاتة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2010.

وعلى جانب آخر أكد نجم منتخب مصر السابق أن قراءة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، الناجحة لمباراة اتحاد جدة في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم سبب الانتصار بنتيجة 3-1، مشيرا إلى أن تحليل كولر الجيد لفريق الاتحاد السعودي والتشكيل الذي دفع به هو سر الفوز والعبور لنصف نهائي مونديال الأندية".

وعن توقعاته لتشكيل الأهلي في مواجهته المقبلة مساء الإثنين أمام فلومينينسي البرازيلي، قال: "كولر سيلعب بنفس أسلوب لعبه أمام اتحاد جدة والتشكيل سيشهد استمرار أحمد نبيل كوكا في خط الوسط بدلا من المالي أليو ديانج، رغم وجود إمكانية للدفع بعمرو السولية حسب سير المباراة".

وأضاف، إن مانويل جوزيه المدير الفني السابق للاهلي كان شخصاً واضحاً، ولا يخلط بين المواقف، وكان يفصل بين الخلافات الشخصية والعمل، وكان محترفا لأبعد حد.

واختتم محمد شوقي حديثه قائلا: اختلفت كثيرا مع جوزيه، لكنه يبقى مديرا فنيا محترفا ومحترما للغاية، وهو ما يجعلني أضعه في مكانة خاصة.