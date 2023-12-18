موعد مباراة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى فى الكونفدرالية والقناة الناقلة

افتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد، ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى ثم فاز على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد.

موعد مباراة الزمالك أمام ساجرادا الانجولى فى الكونفدرالية

يخوض الزمالك مباراة مهمة مع نظيره ساجرادا الأنجولى فى السادسة مساء الأربعاء المقبل في أنجولا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي".