شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعود للتدريبات اليوم استعداداً لمواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، اليوم الاثنين، لاستئناف التدريبات، عقب انتهاء راحة الـ48 ساعة التى حصل عليها الفريق بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف.

وحقق المقاولون العرب أول فوز له في دوري Nile بالموسم الجاري، عقب تغلبه على فريق الطلائع بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وتقدم المقاولون العرب للمركز الـ14 في جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، فاز فى واحدة، وتعادل فى 4 وخسر مثلها، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.