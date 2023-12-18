شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يهزم الهلال السودانى ويتوج بأفريقيا للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 18 ديسمبر 1987 توج النادى الاهلى بدورى أبطال أفريقيا للمرة الثانية فى تاريخه، بعدما فاز على الهلال السودانى بهدفين دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالخرطوم بالتعادل السلبى، وحسم الأهلى الأمور مبكرًا عندما مرر إبراهيم حسن كرة عرضية فى الدقيقة الخامسة أراد جمال الثعلب مدافع الهلال إبعادها فأسكنها شباك مرماه وفى الدقيقة 42 سجل أيمن شوقى الهدف الثانى بضربة رأس رائعة.

مثّل الأهلى فى المباراة النهائية: أحمد شوبير وإبراهيم حسن وحمادة صدقى ومحمود صالح وربيع ياسين وعلاء ميهوب وحمدى أبوراضى (محمود الخطيب ) وأسامة عرابى (محمد سعد) وطاهر أبوزيد وأيمن شوقى وحسام حسن.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ11 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".