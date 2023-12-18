بطولة إسبانيا: ريال ينتزع الصدارة مؤقتًا بفوز كبير على فياريال

الرياص - اسماء السيد - مدريد: صعد ريال مدريد الى صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم مؤقتًا على حساب جيرونا مفاجأة الموسم وذلك بعد فوزه الكبير على ضيفه فياريال 4 1 الأحد على ملعب "سانتياغو برنبايو" في مدريد في المرحلة السابعة عشرة.

وسجّل الانكليزي جود بيلينغهام (25) والبرازيلي رودريغو (38) وابراهيم دياس (64) والكرواتي لوكا مودريتش (79) أهداف ريال مدريد، وخوسيه لويس موراليس (55) هدف فياريال.

وعاد ريال مدريد الى سكة الانتصارات محليا عقب تعثره امام مضيفه ريال بيتيس 1 1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الثالث عشر هذا الموسم رافعا رصيده الى 42 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام جيرونا الذي يستضيف ألافيس الإثنين في ختام المرحلة.

واستغل ريال مدريد تعثر غريمه التقليدي برشلونة امام مضيفه فالنسيا السبت 1 1، فابتعد عنه بفارق بتعد سبع نقاط.

وعزز النادي الملكي سلسلته دون خسارة على ملعبه بـ19 مباراة متتالية، علما أن آخر سقوط له على ملعب سانتياغو برنابيو يعود الى نيسان/ابريل الماضي.

وافتتح الـ"ميرينغي" التسجيل سريعا وذلك عن طريق هدّافه بيلينغهام الذي ارتقى عاليا متابعا كرة عرضية متقنة من مودريتش (25).

بيلينغهام يتساوى مع رونالدو

ورفع بيلينغهام (20 عاما و171 يومًا) رصيده الى 13 هدفا من 15 مباراة في صدارة هدّافي "لا ليغا"، وأصبح ثاني أسرع لاعب يسجّل هذا العدد من الاهداف في الدوري الاسباني خلال القرن الـ21 بالتساوي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما يعد لاعب برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي الاسرع في 12 مباراة حسب إحصائيات أوبتا.

وتلقى ريال مدجريد ضربة موجعة في الدقيقة 35 بإصابة مدافعه الدولي النمسوي دافيد ألابا في ركبته اليسرى فخرج بمساعدة طبيب النادي ومساعده قبل أن يدخل ناتشو مكانه.

وواصل رودريغو عروضه القوية مسجلا هدفه التاسع في آخر 11 مباراة في مختلف المسابقات، وذلك بعد ان وصلت الكرة الى داخل المنطقة من ركلة ركنية نفذها لوكاس فاسكيس واحدثت دربكة قبل ان يتابعها البرازيلي داخل المرمى (38).

وبخلاف مجريات المباريات، تمكن فياريال من تقليص الفارق عبر موراليس اثر تلقيه كرة بينية من رامون تيراتس سددها زاحفة على يمين الحارس الاوكراني أندري لونين (55).

ولم ينتظر فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي سوى تسع دقائق للردّ بعد مجهود فردي رائع لدياس الذي تقدم بسرعة عالية من منتصف الملعب متلاعبا بمدافعين قبل ان يتوغل داخل المنطقة ويراوغ مدافعا آخر ويسدّد على يسار الحارس الدنماركي فيليب يورغنسن (64).

ووسط انهيار في صفوف فياريال، أضاف مودريتش الهدف الرابع بعد اربع دقائق بمجهود فردي رائع لرودريغو الذي راوغ لاعبَين قبل ان يمرّر الكرة على طبق من ذهب الى الكرواتي فتابعها داخل المرمى (68).

تعادل مخيّب لسوسييداد

وفشل ريال سوسييداد في اللحاق بأتلتيك بلباو الى المركز الخامس بإهداره نقطتين ثمينتين في ظل الصراع المحتدم على المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا، وذلك بسقوطه في فخ تعادل سلبي مخيب امام ضيفه ريال بيتيس.

وفرط سوسييداد (30 نقطة) الذي تأهل الى الدور الثاني من مسابقة دوري الابطال هذا الموسم، في معادلة رصيد أتلتيك بلباو الخامس والذي كان تغلب على أتلتيكو مدريد 2 0 السبت، الا انّه خسر نقطتين ثمينتين، فيما بقي بيتيس في المركز السابع برصيد 27 نقطة.

وجاءت المباراة متقاربة على ملعب سان سيباستيان حيث حصل الفريقان على فرص للتسجيل، ابرزها في الشوط الاول لبيتيس على طريق البرازيلي ويليان جوزيه، فيما تصدى البرتغالي روي سيلفا لمحاولة مارتن سوبيميندي مباشرة نحو العارضة.

وأصاب أيوسي بيريس عارضة مرمى سوسييداد بعدما استقبل كرة بطريقة رائعة من إيسكو (40).

وألغي هدف لسوسييداد قبل نهاية الشوط الاول بسبب تسلل على ميكل أويارسابال (41)، ومن ثمّ أصاب المهاجم العارضة من ركلة حرّة مباشرة بعد انطلاق الشوط الثاني (48).

وأهدر لاس بالماس ايضا نقطتين ثمينتين بتعادله امام ضيفه قادش الذي سجّل هدف التعادل 1 1 في الدقيقة 83.

واخفق لاس بالماس بالتالي في التقدم الى المركز السابع على حساب بيتيس، وتراجع بالتالي الى المركز التاسع برصيد 25 نقطة، فيما تقدم قادش الى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن اشبيلية السابع عشر.

وافتتح بيخينيو التسجيل لمصلحة لاس بالماس (7) قبل ان يعادل كريس راموس النتيجة قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الاصلي.

وفي مباراة أخرى، تعادل ألميريا مع ريال مايوركا من دون اهداف.