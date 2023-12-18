الامارات | اتحاد الدراجات يفوز بـ«درع التفوق العربي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز اتحاد الإمارات للدراجات بدرع التفوق العام لسنة 2022 من الاتحاد العربي في حدث يتحقق لأول مرة في تاريخ اتحاد الدراجات؛ وذلك خلال حفل افتتاح البطولة العربية لدراجات الطريق 2023، والذي أقيم مساء أول من أمس في العاصمة السعودية، الرياض، ليكون اتحاد الإمارات الأول عربياً، طبقاً للنتائج التي تحققت في البطولات العربية الأربع التي أقيمت في عام 2022 بمختلف التخصصات.

وقام الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي، بتسليم «درع التفوق العام» إلى رئيس اتحاد الإمارات منصور بوعصيبة، خلال حفل الافتتاح الرسمي للبطولة العربية، والتي تستمر حتى 24 الجاري، بمشاركة 12 منتخباً عربياً.

وجاء تتويج اتحاد الإمارات، بعد منافسة قوية مع اتحاد الجزائر، حسمه بميدالية ذهبية واحدة لمصلحة الإمارات؛ حيث شاركت الإمارات خلال عام 2022 في البطولات العربية (الطريق، المضمار، الدراجات الجبلية، BMX، وكأس المضمار)، ونجحت في الحصول على الدرع للمرة الأولى في تاريخها، بعدما فاز بالدرع العام الماضي الاتحاد المصري.

وقال منصور بوعصيبة في تصريح صحافي: ما تحقق كانت نتيجة جهد كبير، قامت به المنتخبات الوطنية على مدار السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب حرصها الدائم على التواجد في السباقات والبطولات كافة، خصوصاً العربية والتي أصبحت معتمدة ومسجلة رسمياً في الاتحاد الدولي للدراجات. ومن جانب آخر، بدأت منافسات البطولات العربية، أمس، بسباقات فرق ضد الساعة للشابات والإناث والشباب، وشارك المنتخب الوطني في فئة الشابات والشباب، ويخوض اليوم منتخبا الرجال والناشئين منافسات سباق فرق ضد الساعة، ويبحث فيه منتخب الكبار عن ميدالية عربية جديدة.

يبحث المنتخب اليوم عن ميدالية عربية جديدة خلال سباق الفرق ضد الساعة ضمن البطولة العربية المقامة في ضيافة السعودية.