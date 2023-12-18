قنوات مجانية تذيع مباراة الاهلي ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية

يبحث عشاق الساحرة المستديرة وجماهير النادي الاهلي عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الفريق الكروي الأول ضد نظيره فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وسيواجه فريق الاهلي فلومينينسي، بطل البرازيل مساء الليلة في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.
3 قنوات مجانية تنقل مباراة الاهلي وفلومينينسي
سيتم نقل مباراة الاهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية، عبر ثلاث قنوات مفتوحة كالتالي:
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قناة Football HD
قمر صناعي: الياه سات
التردد: 11785
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة Varzesh HD
قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق
التردد: 11555
الاستقطاب: رأسي V
معدل ترميز 30000
قناة CBC Sport HD
قمر صناعي: Europe*Star 1
التردد: 11135
الاستقطاب: أفقي H
الترميز: 27500
ونجح الاهلي في التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد الإطاحة بنظيره اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، يوم الجمعة الماضي.
وتأهل فريق الاهلي لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات متتالية، نسخ 2020، و2021، و2022، و2023.