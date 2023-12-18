قنوات مجانية تذيع مباراة الاهلي ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية

يبحث عشاق الساحرة المستديرة وجماهير النادي الاهلي عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الفريق الكروي الأول ضد نظيره فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وسيواجه فريق الاهلي فلومينينسي، بطل البرازيل مساء الليلة في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

3 قنوات مجانية تنقل مباراة الاهلي وفلومينينسي

سيتم نقل مباراة الاهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية، عبر ثلاث قنوات مفتوحة كالتالي:

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قناة Football HD

قمر صناعي: الياه سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Varzesh HD

قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل ترميز 30000

قناة CBC Sport HD

قمر صناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

ونجح الاهلي في التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد الإطاحة بنظيره اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، يوم الجمعة الماضي.

وتأهل فريق الاهلي لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات متتالية، نسخ 2020، و2021، و2022، و2023.