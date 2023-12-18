شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى افتتاح الجولة الـ13 بدورى المحترفين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دورى القسم الثانى أ "المحترفين" بثلاث جولات قوية، بعدما دخلت المسابقة مرحلة الجد وبات لكل نقطة حسابها سواء في القمة أو القاع.

القناة – لافيينا

يستضيف القناة على ملعبه نظيره لافيينا في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين ، فأصحاب الأرض يحتلون المركز التاسع برصيد 17 نقطة ويعلمون قوة المنافس، ويرغبون في مواصلة الإنتصارات بعد الفوز الأخير على بترول أسيوط بهدفين نظيفين .

في المقابل يحاول لافيينا صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة خطف الثلاث نقاط من أجل عدم الإبتعاد اكثر عن الصدارة خاصة بعد التعادل المفاجئ الذى حققه الفريق الجولة الماضية على ملعبه أمام اسوان بهدفين لمثليهما .

بترول أسيوط – أبو قير للأسمدة

في لقاء الجريحين يواجه بترول أسيوط نظيره أبو قير للأسمدة في مواجهة صعبة للفريقين ، فأصحاب الأرض خسروا اللقاء الماضى على ملعبهم بهدفين نظيفين أمام القناة وهو ما أدى لتجمد رصيدهم عند 19 نقطة في المركز السابع ، بينما يسعى أبو قير للأسمدة بقيادة أيمن المزين إلى محو الصورة السيئة بعد الخسارة الجولة الماضية أمام بتروجت بثلاثية مقابل هدف وهو ما أدى لتراجع ترتيب الفريق إلى المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة .

شبين – التعدين

يستضيف جمهورية شبين نظيره النصر للتعدين في لقاء الهروب من القاع ، فأبناء المنوفية تحسنت نتائجهم بعد التعاقد مع أبو العينين شحاته كمديرا فنيا الذى نجح في تحقيق التعادل أمام وادى دجلة والسكة الحديد في الجولتين الماضيتين ، ويسعى نينو لتحقيق الفوز الأول من أجل الإبتعاد اكثر عن منطقة الهبوط .

في المقابل يحاول النصر للتعدين التعبير عن أنفسهم بعد تغيير القيادة الفنية برحيل محمد شرف والتعاقد مع عطيه صابر من اجل اللحاق بالموقف وعدم الهبوط للقسم الثانى ب .