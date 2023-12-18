شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يدرس الاعتماد على سياسة التدوير فى المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، الاعتماد على سياسة التدوير، ومنح الفرصة لنجوم الدكة بالفريق البورسعيدي للمشاركة خلال المباريات المقبلة بالدوري، وذلك بعد تحسن نتائج وأداء الفريق الفترة الأخيرة.
وقرر علي ماهر منح لاعبي الفريق راحة لمدة 3 أيام بعد الفوز على الزمالك بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.
وتقدم النادي المصري إلى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13.
وأضاف المصدر، أن النادي لا يفكر فى بيع اللاعب فى الوقت الحالي، باعتباره من الركائز الأساسية للفريق، مشيراً إلى أن المصري يستهدف تحقيق مركز متقدم فى الدوري الموسم الجاري، وهو ما يستلزم التمسك بالعناصر الأساسية للفريق.
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