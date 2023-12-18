شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يدرس الاعتماد على سياسة التدوير فى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، الاعتماد على سياسة التدوير، ومنح الفرصة لنجوم الدكة بالفريق البورسعيدي للمشاركة خلال المباريات المقبلة بالدوري، وذلك بعد تحسن نتائج وأداء الفريق الفترة الأخيرة.

وتغلب النادي المصري على الزمالك بهدف نظيف فى مباراة الجولة التاسعة من الدوري، سجله الجزائري غيلاس قناوي لاعب المصري.

وقرر علي ماهر منح لاعبي الفريق راحة لمدة 3 أيام بعد الفوز على الزمالك بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي المصري حقيقة موافقة النادي على رحيل إلياس الجلاصي ، صانع ألعاب الفريق، عن النادي البورسعيدي فى يناير المقبل، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن إلياس الجلاصى يرتبط اسمه دائماً بكثير من الشائعات فى كل موسم انتقالات بسبب تألقه مع الفريق.