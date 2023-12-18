شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع برنامجاً لتجهيز محمد مخلوف لمواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى، برئاسة هشام مصطفى، برنامجاً لتجهيز محمد مخلوف لاعب الفريق، بعد تجددت إصابته فى منشأ عضلة الضامة مرة أخرى، الأمر الذى أخرجه من حسابات الجهاز الفنى فى مباراة إنبى الأخيرة.

ويفتقد فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه إياد العسقلانى فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري بعد تعرضه للطرد فى مباراة إنبى الأخيرة بالمسابقة.

وخسر الإسماعيلى من إنبى بهدف دون رد فى الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري والتى أقيمت باستاد بتروسبورت.

سجل هدف إنبي المدافع محمد إسماعيل حامد فى الدقيقة 14، كما شهد اللقاء حالة طرد لإياد العسقلاني مدافع الإسماعيلي في الدقيقة 69 بعد عرقلة مروان داوود.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها الأول من يناير المقبل بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري بعد تأجيل مباراته فى الجولة العاشرة مع مودرن فيوتشر لانشغال الاخير بمباريات الكونفدرالية وكأس الرابطة.

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف قبل أن يخسر من انبى بهدف دون رد.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا.