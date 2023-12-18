شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلح بـ"روح الثلاثية" لكتابة المجد أمام فلومينينسي بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة قوية عندما يلتقي مع فلومينينسي البرازيلي فى الثامنة مساء اليوم الاثنين باستاد "الجوهرة المشعة"، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، في مواجهة صعبة لبطل أفريقيا، لاسيما أن مواجهاته مع أندية أمريكا اللاتينية تشهد ندية قوية وإثارة، لما تمتلكه فرق أمريكا الجنوبية وتحديدا الفرق البرازيلية من إمكانيات عالية ومهارات فردية فائقة.

واستعد الأهلي جيداً لمواجهة فلومينينسي البرازيلي الليلة، من خلال دراسة الجهاز الفني للخصم جيداً ومشاهدة عدد من المباريات الأخيرة للفريق البرازيلي، سواء في الدوري البرازيلي أو مباراتي النهائي فى بطولة "كوبا ليبرتادورس" والتي توج بلقبها وتأهل لخوض منافسات كأس العالم للأندية، ويتسلّح المارد الأحمر بـ"روح" الفريق العالية بعد الفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف لهدف فى ربع نهائي البطولة مساء الجمعة الماضى.

من جهته عكف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، ومساعدوه على مشاهدة عددٍ من الفيديوهات الخاصة بفريق فلومينينسي، والتي جهّزها فريق تحليل أداء المنافسين، من أجل الوقوف على طريقة لعب فريق فلومينينسي وأسلوبه فى التحضير والاستحواذ على اللعب، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في اختراق دفاع المنافس والوصول إلى مرماه بسهولة، قبل وضع الخطة المناسبة.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على عقد أكثر من محاضرة فنية للحديث مع اللاعبين على ضرورة طي صفحة الفوز على اتحاد جدة السعودي وتخطي بطل البرازيل، من أجل كتابة تاريخ جديد لم يتحقق من قبل من خلال الصعود إلى المباراة النهائية، وهي الخطوة التي لم يصل لها الفريق الأحمر من قبل، حيث شارك في 8 نسخ سابقة ولم يتسن له الوصول إلى المباراة النهائية، ويرى المسئولون فى القلعة الحمراء أن النسخة الحالية هى الفرصة المواتية نحو الصعود إلى نهائي المونديال، لاسيما أن القرعة أبعدته عن الوقوع فى مواجهة مع بطل أوروبا بنصف النهائي، كما حدث فى النسخ الماضية، في ظل التباين الكبير في المستوى وفارق الإمكانيات بين قائمة الأهلي وباقي الفرق الأوروبية التى تشارك فى مونديال الأندية.

وحرص مسئولو الأهلي على تحفيز اللاعبين والشد من أزرهم من أجل تحقيق مستوى قوي أمام فريق فلومينينسي، كما حدث فى مباراة اتحاد جدة الماضية، من خلال صرف مكافآت خاصة للاعبين، وحثهم على تقديم أفضل مستوى فني والتسلح بالجماهير الحمراء، المتوقع أن تحضر بكثافة في مدرجات ملعب "الجوهرة المشعة" الليلة، من أجل مساندة فريقها ومساعدته على تحقيق الإنجاز المرتقب.

في سياق مختلف، استعد فريق فلومينينسي جيدا لمواجهة الأهلي من أجل تحقيق الهدف والصعود إلى المباراة النهائية، لمواجهة الفائز من مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني في طرف نصف النهائي الآخر لكأس العالم، حيث وصل فلومينينسي إلى السعودية قبل موعد المباراة بوقت كافٍ من أجل التحضير لموقعة الليلة بشكل قوي.

ويراهن فلومينينسي على الجماعية فى أداء لاعبيه والمهارات الفردية التي يمتلكها لاعبوه وأهمهم كينو لاعب بيراميدز السابق، والظهير الأيسر المخضرم مارسيلو لاعب ريال مدريد السابق، والمدافع المخضرم فيليبي ميلو، والأرجنتيني كانو وثنائي الوسط أندريه وماتيوس مارتنيلي.