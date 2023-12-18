شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج قائد فراعنة الاسكواش: روح المنتخب سر التتويج ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب علي فرج، قائد المنتخب الوطني لرجال الاسكواش والمصنف الأول عالمياً، عن سعادته بالتتويج ببطولة العالم مع المنتخب الوطني، وذلك عقب الفوز على إنجلترا فى المباراة النهائية بنتيجة 2-0.

وقال علي فرج فى تصريحات لـ"الخليج 365"، مواجهة إنجلترا كانت صعبة وفيها ضغط كبير لكن آمنة الطرابلسي وهشام العطار ساعدونا كثيراً للخروج من هذه الضغوط لنقدم أعلى مستوى، روح الفريق كانت جميلة والحمد لله رجعنا بالكأس لمصر.

وحطم المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش، الرقم المدون باسم نظيره الإنجليزي، بعد تتويج الفراعنة ببطولة العالم للاسكواش، التى استضافتها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري.

ورفعت مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين قبل حصد النسخة الثالثة على التوالي، رصيدها إلى 6 ألقاب ببطولة العالم، ليتخطى الفراعنة الرقم القياسي للمنتخب الانجليزي وهو 5 ألقاب، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، 2019، وأخيراً 2023

وفاز المنتخب الوطني على نظيره الانجليزي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة العالم لمنتخبات الرجال، وجاءت نتيجة المباراة:

فوز مصطفى عسل على مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9، 11-9، 11-9.

فوز علي فرج على محمد الشوربجي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-2, 7-11, 11-8, 11-7.

ويضم المنتخب الوطني على فرج المصنف الأول عالميا ولاعب وادي دجلة، ومصطفى عسل المصنف الرابع ولاعب الأهلي، ومازن هشام المصنف السابع ولاعب وادي دجلة، ويوسف سليمان المصنف 12 ولاعب الأهلي.