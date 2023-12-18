شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية لـ"زيزو" فى أنجولا قبل مواجهة ساجرادا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك، لفحوصات طبية فى أنجولا قبل مواجهة الفريق أمام ساجرادا الأنجولى في الجولة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويخضع زيزو للفحوصات للاطمئنان على حالته، خاصة أن اللاعب يعاني من إصابة بكدمة في وجه القدم قبل سفر الفريق لأنجولا، ورافق اللاعب الفريق فى السفر خاصة أن الإصابة لن تمنعه من مرافقة بعثة النادى الأبيض.

كما أن الإصابة لن تمنع زيزو من المشاركة بمواجهة ساجرادا حيث أن الفريق سافر الى أنجولا قبل المباراة بـ 72 ساعة.

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.