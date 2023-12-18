نصف نهائي كأس العالم للأندية .. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي اليوم الإثنين الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تقام حاليا في المملكة العربية السعودية.

وتنطلق مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

ونجح النادي الأهلي في تخطي عقبة اتحاد جدة السعودي، في الدور ربع النهائي بعد تحقيق الفوز عليه بنتيجة 1/3، في المواجهة الماضية.

وتنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي عبر قناة “ssc”، السعودية الناقل الحصري لمباريات البطولة مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويأمل الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر في في تحقيق الإنجاز والفوز للتأهيل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخ الأحمر.