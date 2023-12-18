شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يواجه إنتر كلوب الأنجولى فى نصف نهائي بطولة أفريقيا لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة سلة سبورتنج سيدات، اليوم الأثنين، مع إنتركلوب الأنجولى فى نصف نهائي البطولة الأفريقية التى يستضيفها الفريق السكندرى.

وصعد سبورتنج لنصف النهائي بعد الفو على أوفردوس الكاميرونى في ربع نهائي البطولة، ومن قبلها الفوز في كل المباريات التي تم خوضها منذ انطلاق البطولة أمام كل من فريق cnss الكونغولى، ثم جامعة دوالا الكاميرونى، والجمارك النيجيري، وأخيرا كى بى ايه الكينى.

وجاء قرار إقامة البطولة بالإسكندرية بعد اعتذار الأهلى عن عدم المشاركة بالمنافسات، حيث كان مقررا إقامتها بصالة الأهلى، ليتم منح فريق سبورتنج حق استضافتها.

وكان فريق سيدات سلة سبورتنج قد توج باللقب النسخة الماضية، وبعد اعتذار الأهلى يصبح الفريق السكندرى هو الفريق المصرى الوحيد المشارك فى البطولة.