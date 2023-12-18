شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام فلومينينسي.. الشحات وبيرسى تاو وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الاهلى مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام فلومينينسى البرازيلى مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود كهربا - حسين الشحات.

ويسعى الأهلي خلال مشاركته فى هذه النسخة من البطولة لتحقيق مركز أفضل من المركز الثالث، الذي حققه فى 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021، خصوصاً أن هذه النسخة ستكون الأخيرة التي تقام بنظامها الحالي، حيث سيتم تغيير النظام وزيادة عدد الفرق المشاركة من النسخة المقبلة.