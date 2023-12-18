شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مباراته الـ24 فى كأس العالم للأندية أمام فلومينيسى البرازيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الاثنين، أهم مبارياته هذا الموسم حينما يواجه فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وهى المباراة رقم 24 له ببطولة كأس العالم للأندية بعدما خاض 23 مواجهة سابقة.

وقدم الأهلي مباراة كبيرة وحقق انتصارًا رائعًا على رفاق كريم بنزيمة بنتيجة 3-1 فى مباراة كبيرة من جانب كتيبة السويسري مارسيل كولر، تقدم الأهلي فى الشوط الأول بهدف لعلي معلول من ركلة جزاء، وأضاف هدفين فى الشوط الثانى سجلهما حسين الشحات وإمام عاشور تواليًا.

وواصل فريق الأهلى كتابة التاريخ فى بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تقدم فى قائمة أكثر الأندية تحقيقاً للانتصارات فى تاريخ البطولة، وذلك بعد فوزه الكبير على اتحاد جدة.

وتكشف الإحصائيات أن الأهلى أصبح ثاني أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات فى كأس العالم للأندية برصيد 9 انتصارات، خلف ريال مدريد المتصدر بالفوز فى 12 مباراة.

كما بات الأهلي أكثر نادٍ عربي وأفريقي يصل إلى هذا الكم من الانتصارات فى كأس العالم للأندية عبر تاريخها، متفوقاً على برشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 7 مرات فوز، ويتبقى لبطل القرن فى أفريقيا 3 مباريات فقط ليتساوى مع عدد انتصارات الملكي..