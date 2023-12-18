شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مرانا خفيفا فى فندق الإقامة استعداداً لمواجهة فلومينينسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى مرانًا خفيفًا فى فندق الإقامة بمدينة جدة، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي فى كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية.

وحرص مارسيل كولر على إقامة مران خفيف للاعبين فى الساعة 12:30 ظهرًا فى إطار الاستعداد لمواجهة فريق فلومينينسي التي تقام مساء اليوم، الإثنين، باستاد الجوهرة بمدينة جدة.

ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب المباراة.

وتقام مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي فى الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة فى الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.