شكرا لقرائتكم خبر عن محترف تونسى فى الطريق لدعم فريق يد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى مسئولو نادى الزمالك، خلال الساعات المقبلة، المفاوضات من أجل ضم محترف تونسى لدعم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء تمهيداً لانطلاق المرحلة الثانية من دورى المحترفين.

ويبدأ مجدى أبو المجد، المدير الفنى الجديد لفريق اليد، المهمة الفنية للفريق بداية من الأسبوع المقبل ومعه فى الجهاز أحمد هتلر مدربا وجمال شعبان مديرا إداريا.

وتنطلق المرحلة الثانية بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024 يوم 6 فبراير المقبل عقب انتهاء اللاعبين الدوليين من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير المقبل.

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.