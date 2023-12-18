شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي للاسكواش يهنئ الفراعنة: جعلتم القارة فخورة بكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الاتحاد الأفريقى للاسكواش رسالة تهنئة إلى أعضائه المشاركين في بطولة العالم للمنتخبات للرجال، والتي أقيمت فى نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري، وتوج بها المنتخب الوطني.

وكتب الاتحاد الأفريقي عبر حسابه على فيس بوك، "يود الاتحاد الأفريقي للاسكواش أن يهنئ أعضاءه، مصر، نيجيريا وجنوب أفريقيا، على الأداء الرائع الذى قدموه فى بطولة العالم لفرق الرجال التي اختتمت مؤخرًا في نيوزيلندا، نحن فخورون بكم، تهانينا لجعل أفريقيا فخورة".



الاتحاد الافريقي للاسكواش

وحطم المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش، الرقم المدون بإسم نظيره الانجليزي، بعد تتويج الفراعنة ببطولة العالم للاسكواش، ورفعت مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين قبل حصد النسخة الثالثة على التوالي، رصيدها إلى 6 ألقاب ببطولة العالم، ليتخطى الفراعنة الرقم القياسي للمنتخب الانجليزي وهو 5 ألقاب، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، 2019، وأخيراً 2023

وفاز المنتخب الوطني على نظيره الانجليزي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة العالم لمنتخبات الرجال، وجاءت نتيجة المباراة:

فوز مصطفى عسل على مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9، 11-9، 11-9.

فوز علي فرج على محمد الشوربجي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-2, 7-11, 11-8, 11-7.

ويضم المنتخب الوطني على فرج المصنف الأول عالميا ولاعب وادي دجلة، ومصطفى عسل المصنف الرابع ولاعب الأهلي، ومازن هشام المصنف السابع ولاعب وادي دجلة، ويوسف سليمان المصنف 12 ولاعب الأهلي.

ويرافق البعثة آمنة الطرابلسى لاعبة منتخب مصر للسيدات سابقاً وعضوة الاتحاد المصرى للإسكواش والمدير الفنى هشام العطار.

ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب مصر و باكستان برصيد 6 بطولات لكل منهما، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب.