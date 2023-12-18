شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعد للإسماعيلي على مرحلتين قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، على التوجه إلى بورسعيد نهاية الأسبوع الجاري، لخوض المرحلة الثانية من إعداد الفريق خلال الفترة الحالية، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي في الدوري.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته اليوم داخل معسكره بالقاهرة، بعد انتهاء فترة الراحة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي فى اللقاء المقرر له بداية يناير المقبل.