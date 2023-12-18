شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعد للإسماعيلي على مرحلتين قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، على التوجه إلى بورسعيد نهاية الأسبوع الجاري، لخوض المرحلة الثانية من إعداد الفريق خلال الفترة الحالية، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي في الدوري.
ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته اليوم داخل معسكره بالقاهرة، بعد انتهاء فترة الراحة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي فى اللقاء المقرر له بداية يناير المقبل.
وكان علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، قد قرر منح لاعبي الفريق راحة لمدة 3 أيام بعد الفوز على الزمالك بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعت الفريقين باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.
وتقدم النادي المصري إلى المركز الثاني فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.
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