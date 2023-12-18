شكرا لقرائتكم خبر عن طريق الأهلى فى مونديال الأندية.. موعد مباراة أوراوا ريد ومانشستر سيتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره أوراوا ريد الياباني فى الثامنة مساء غد الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتى تستضيفها السعودية، حتى يوم 22 ديسمبر الجارى.

ويدخل الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الاثنين، أهم مبارياته هذا الموسم حينما يواجه فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وحال فوز المارد الأحمر على فلومينينسى، وحال فوز مانشستر سيتي الإنجليزي على فريق أوراوا ريد الياباني غداً سيلتقى الأهلى مع مانشستر سيتى الجمعة المقبل فى نهائى كأس العالم للأندية.

وقدم الأهلي مباراة كبيرة وحقق انتصارًا رائعًا على رفاق كريم بنزيمة بنتيجة 3-1 فى مباراة كبيرة من جانب كتيبة السويسري مارسيل كولر، تقدم الأهلي فى الشوط الأول بهدف لعلي معلول من ركلة جزاء، وأضاف هدفين فى الشوط الثاني سجلهما حسين الشحات وإمام عاشور تواليًا.

تذاع مباراة الأهلى وفلوميينيسى البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية عبر قناة SSC HD Sports فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، فى النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول فى السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجارى.