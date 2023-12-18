ريال مدريد ومانشستر سيتي يشاركان في مونديال الأندية 2025

الرياص - اسماء السيد - باريس: يشارك ريال مدريد الإسباني العريق ومانشستر الإنكليزي بطل أوروبا في النسخة الأولى من مونديال الأندية الموسّع في كرة القدم، المقرّر عام 2025 في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) الأحد.

وتقام البطولة بشكلها الجديد بمشاركة 32 نادياً تتوزّع على ثماني مجموعات، بين 15 حزيران/يونيو و13 تموز/يوليو "حرصاً على توافق مواعيد البطولة مع روزنامة المباريات الدولية".

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ16.

وعشية انطلاق نصف نهائي مونديال الاندية المقام حالياً في جدة بموجب النظام الحالي بمشاركة سبعة أندية، اجتمع مجلس فيفا في المدينة السعودية متخذا قرارات تتعلق بالنسخة الأولى "على أن يكون الاسم الرسمي للمسابقة Mundial de Clubes FIFA (باللغة الإسبانية) وستضم أندية من كل اتحاد من الاتحادات القارية الستة".

وبناءً على معايير تشمل المواسم الأربعة الأخيرة، اعتباراً من مرحلة المجموعات للمسابقة الأبرز على صعيد الأندية في كل اتحاد من الاتحادات القارية، اعتمد مجلس فيفا المنهجية التالية للتصنيف: 3 نقاط في حال الفوز. نقطة واحدة في حال التعادل. 3 نقاط في حال التقدم لكل دور من أدوار المسابقة.

لكن بالنسبة للأندية الأوروبية، اعتمد نظام تصنيف الاندية الحالي في المسابقات القارية.

وسيمثل أوروبا 12 نادياً، أميركا الجنوبية 6 أندية، وكل من إفريقيا وآسيا وكونكاكاف أربعة أندية، بالاضافة إلى ممثل واحد عن أوقيانيا، فيما سيُخصَّص المقعد الأخير لنادٍ من البلد المضيف.

وأشار فيفا إلى ان الأندية التي ضمنت تأهلها حتى الآن هي:

من خلال الفوز بدوري أبطال أوروبا- 4 أندية

2021: تشلسي (إنكلترا)، 2022: ريال مدريد (إسبانيا)، 2023: مانشستر سيتي (إنكلترا)، 2024: بانتظار تحديد هوية البطل.

عبر مسار التصنيف - 8 أندية

بايرن ميونيخ (ألمانيا)، باريس سان جرمان (فرنسا)، إنتر (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، بنفيكا (البرتغال)، 10 و11 و12 بانتظار تحديد هوية الاندية المتأهلة

من خلال الفوز باللقب القاري (كوبا ليبرتادوريس) - 4 أندية

2021: بالميراس (البرازيل)، 2022: فلامنغو (البرازيل)، 2023: فلومينينسي (البرازيل)، 2024: بانتظار تحديد هوية البطل

عبر مسار التصنيف - ناديان: بانتظار تحديد هوية الناديين المتأهلين

من خلال الفوز بدوري أبطال إفريقيا - 3 أندية

2021 و2023: الأهلي (مصر)، 2022: الوداد الرياضي (المغرب)، 2024: بانتظار تحديد هوية البطل

عبر مسار التصنيف - نادٍ واحد: بانتظار تحديد هوية النادي المتأهل

من خلال الفوز بدوري أبطال آسيا - 3 أندية

2021: الهلال (السعودية)، 2022: أوراوا ريد دايموندز (اليابان)، 2024: بانتظار تحديد هوية البطل

عبر مسار التصنيف - نادٍ واحد: بانتظار تحديد هوية النادي المتأهل

من خلال الفوز بكأس الأبطال: 2021: مونتيري (المكسيك)، 2022: سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة)، 2023: ليون (المكسيك)، 2024: بانتظار تحديد هوية البطل

عبر مسار التصنيف: أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)

لم تنطلق بعد نسخة 2024 من دوري أبطال أوقيانوسيا، علماً أنه من بين الأندية التي يُحتمل أن تشارك في هذه النسخة، لا يوجد أي نادٍ بإمكانه تجاوز أوكلاند سيتي من حيث النقاط التي حصل عليها.

وكشف فيفا عن تفاصيل مسابقته السنوية الجديدة كأس انتركونتيننتال "Coupe Intercontinentale de la FIFA" التي صادق عليها مجلسه في آذار/مارس، وتقام بدءاً من 2024 بمشاركة جميع أبطال أبرز المسابقات القارية للأندية، على أن تُختتَم بمباراة نهائية على ملعب محايد بين بطل أوروبا والفائز بمباراة فاصلة.

وتتألف المرحلة الأولى من جولتين، الأولى على أساس التناوب بين بطل آسيا أو إفريقيا على أرضه ضد بطل أوقيانيا، يتأهل منها الفائز إلى الثانية ضد بطل آسيا أو إفريقيا، على أن توزَّع حقوق استضافة الجولتين الأولى والنهائية بين ممثلي آسيا وإفريقيا.

وفي المرحلة الثانية، يلتقي بطلا أميركا الجنوبية وكونكاكاف على أرض أحد الناديين بالتناوب.

وفي مباراة فاصلة تقام في 14 كانون الاول/ديسمبر 2024 على ملعب محايد، يلتقي الفائز من المرحلتين الأولى والثانية على نفس الملعب المحايد الذي يستضيف في 18 كانون الاول/ديسمبر المباراة النهائية بين الفائز من المباراة الفاصلة وبطل أوروبا.