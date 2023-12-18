سلة سبورتنج تتأهب لاصطياد بطل انجولا بنصف نهائى البطولة الأفريقية للسيدات

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادى سبورتنج مباراة قوية فى السادسة من مساء اليوم الإثنين أمام نظيره INTERCLUPE الانجولى فى منافسات الدور قبل النهائي لبطولة إفريقيا التى يستضيفها النادى السكندرى على ملعب الصالة المغطاة ، وتأهلت فتيات سبورتنج إلى هذا الدور بعد أن حقق الفريق السكندرى سلسلة من الإنتصارات المدوية منذ إنطلاق البطولة بنتائج تخطت المائة نقطة ، وكان آخرها الفوز على فريق OVERDOSE الكاميرونى بنتيجة 105/ 55 وهى المباراة التى تألقت فيها لاعبات سبورتنج وسط حضور جماهير كبير من أعضاء النادى ، وكانت بوابة التأهل لمباراة اليوم فى الدور قبل النهائى .

كما تقام اليوم مبارة الطرف الثانى فى الدور قبل النهائى التى تجمع فريق KPA الكينى مع فريق REG الرواندى فى الثالثة والنصف عصر اليوم فى مباراة ، فيما يلتقى EQUITY BANK الكينى مع فريق U.D.l.A الكاميرونى ، ويلعب فريق CUSTMOS النيجيرى مع نظيره OVERDOSE الكاميرونى ، على المراكز من الخامس إلى الثامن .

من جانبه أكد المهندس ممدوح حسنى نائب رئيس مجلس إدارة نادى سبورتنج أن المجلس يستهدف تنظيم العديد من البطولات العالمية والدولية والقارية خلال الفترة المقبلة ، نظرا لوجود كفاءات وكوادر كثيرة خاصة من الشباب ، لديهم القدرة على تنظيم أكبر البطولات العالمية داخل أروقة النادى السكندرى، بما يليق مع مكانة النادى الذى يشارك فى 27 لعبة ما بين فردية وجماعية ، أوليمبية وغير أوليمبية.

أضاف "حسنى" أن سبورتنج فى طريقه إلى تنظيم بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات ويتنافس معه على التنظيم النادى الأهلى للحصول على شرف تنظيمها بعد إن إعتذر عن تنظيم البطولة الحالية ، مضيفا إلى أن النادى فى طريقه لتنظيم بطولة دولية للسباحة القصيرة فى سبتمبر المقبل ، وأيضا استضافة وتنظيم البطولة العربية لكرة اليد للسيدات.

قال المهندس شهاب قاسم رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وعضو مجلس إدارة النادى ، إن نادى سبورتنج نجح فى فترة قليلة فى تنظيم البطولة بعد إعتذار الأهلى عن استضافة البطولة بأقل من أسبوعين من إنطلاقها ، وفور أسناد الاتحاد الأفريقى تنظيم البطولة إلى نادى سبورتنج ، تم تجديد وتجهيز الصالة التى أقيمت عليها المباريات فى وقت قياسى ، وأسرع مجلس الإدارة فى تشكيل اللجان المختلفة الخاصة بالبطولة ، من لجنة الإقامة والإعاشة للفرق المشاركة ، والاستقبال ، والنقل ، والمراسيم ، مشيرا إلى أن الهدف من تنظيم البطولة هو وضع سبورتنج على خريطة تنظيم البطولات العالمية والدولية والإفريقية خاصة أن سبورتنج يشارك فى 27 لعبة فى الاتحادات الرياضية ، ولايوجد نادى فى مصر يشارك فى هذا العدد من الألعاب سوى نادى الشمس القاهرة .

أضاف المهندس شهاب قاسم إلى أن فريق سبورتنج الحالى فى حالة فنية أفضل مما كان عليها فى الدورة السابقة التى يحمل لقبها ديسمبر الماضى فى موزمبيق ، بعد أن استفاد النادى من قرار الاتحاد الإفريقى بالتعاقد مع 4 لاعبات بواقع 2 من إفريقيا ومثلهما من الدول الأخرى.

يمثل فريق سلة سبورتنح للسيدات فى البطولة اللاعبات ريم موسى ، وهاجر عامر ، ومنار إيهاب ، ديستني بيتس ، وأسرار ماجد ، وجينا حلمي ، ونور طلعت - نادين ياسر ، ونورهان فؤاد ، وياسيني ديوب ، وسييرا ديلارد ، وفاتو دياني .

ويضم الجهاز الفنى والإدارى ، محمد محروس مديرا فنيا ، والدكتور مصطفي فكري مدربا عاما ، ومصطفي جامع مدربا ، وجانيت السباعي مديرة إدارية ، ومحمد جابر إداريا وإحصائيا ، وأحمد إبراهيم مخطط أحمال ، وأسماء عوض طبيبة.