تاريخ مواجهات الأهلي والأندية البرازيلية.. تفوق لـ راقصوا السامبا

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن صدام كروي من العيار الثقيل ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك حين يلتقي الأهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية.

سبق وان التقي الأهلي مع أندية من البرازيل في 5 مرات سابقة، ويواجه المارد الأحمر أزمة أمام راقصوا السامبا، حيث لم خسر أمامهم في 4 مباريات بينما حقق الفوز في لقاء وحيد.

الأندية البرازيلية تتفوق علي الأهلي تاريخيًا

أولي مواجهات الأهلي مع الأندية البرازيلية كانت في نسخة عام 2006 من بطولة كأس العالم للأندية، التي استضافتها اليابان، مام إنترناسيونال البرازيلي، في الدور قبل النهائي وخسر الأهلي بنتيجة 2-1.

المواجهة الثانية التي جمعت الأهلي بالأندية البرازيلية كانت أمام كورينثيانز البرازيلي في نصف نهائي نسخة 2012 من بطولة كأس العالم للأندية، التي استضافتها اليابان وخسر الأهلي بهدف دون رد.

شهدت المواجهة الثالثة للأهلي مع الأندية البرازيلية الفوز الأول للمارد الأحمر على حساب بالميراس في نسخة ٢٠٢٠ التي استضافتها قطر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بضربات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد التعادل السلبي.

وسقط النادي الأهلي أمام نفس الفريق في النسخة التالية، بهدفين دون رد خلال الدور نصف النهائي من المونديال التي استضافتها الإمارات.

المواجهة الأخيرة كانت أمام فلامنجو البرازيلي في نسخة المغرب 2022، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وخسر المارد الأحمر بنتيجة 4-2.