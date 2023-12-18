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بث مباشر لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2024

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ياسر رشاد - القاهرة - ترتقب الجماهير في أنحاء العالم، بدء سحب قرعة دور الـ 16 من بطولة لموسم 2024، و ذلك بعدما حسم 16 فريقًا تأهله للدور ثمن النهائي، بعد نهاية مرحلة دور المجموعات.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم سحب القرعة اليوم  الإثنين، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت .

بث مباشر لقرعة دوري أبطال أوروبا

 

 

 

الفرق الـ 16 المتأهلة لدور من دوري أبطال أرووبا

الفرق أصحاب المركز الأول

بايرن ميونخ الألماني، آرسنال الإنجليزي، الإسباني، ريال سوسيداد الإسباني، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني.

 

الفرق أصحاب المركز الثاني

كوبنهاجن، آيندهوفن الهولندي، نابولي الإيطالي، إنتر ميلان الإيطالي، لاتسيو الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، لايبزيج الألماني، بورتو البرتغالي.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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