بديل الشناوي في منتخب مصر قبل أمم أفريقيا بعد إصابته

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن بديل أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز في منتخب مصر عقب إصابته الأخيرة مع ناديه السماوي.

ويستعد المنتخب المصري للمشاركة مع في كأس أمم أفريقيا تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل بكوت ديفوار.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأثنين أن أحمد الشناوي بات خارج حسابات منتخب مصر لأمم أفريقيا نظرًا لغيابه المتوقع لمدة شهر مشيرًا إلى أن متبقى أقل من شهر على انطلاق البطولة الأفريقية.

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وأوضح أن فيتوريا استقر على ثلاثي حراس المرمى في منتخب مصر يأتي في مقدمتهم محمد الشناوي حارس الاهلي ومحمد ابو جبل لاعب البنك بالإضافة لـ محمود جاد نجم المصري البورسعيدي.

وأضاف” إذا انضم محمد صبحي حارس مرمى الزمالك لمنتخب مصر سيكون هناك انتقاد مني لـ فيتوريا لعدم مشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة بسبب عقوبة إيقافه”.