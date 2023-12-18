إجراء مثير من مدرب فلومنينسي قبل مواجه الاهلي في كأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن إجراء مثير من جانب فرناندو دينيز، المدير الفنى لفريق فلومينينسي البرازيلي، قبل المواجهة المرتقبة أمام النادي الاهلي.

ويلتقي فريق الاهلي أمام نظيره فلومنينسي اليوم الأثنين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وستنطلق مواجهة المارد الأحمر أمام فريق فلومنينسي اليوم الأثنين الموافق 18 ديسمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية فإن فرناندو دينيز فرض سرية تامة خلال التدريبات استعدادًا لملاقاة المارد الأحمر كما كثف تدريبات الحراس والمدافعين على مواجهة الكرات العرضية.

وركز المدير الفني لنادي البرازيلي على النواحي البدنية عبر مجموعة من تمارين المقاومة في بداية المران، بالإضافة إلى إجرائه تمارين فنية خفيفة لجميع اللاعبين.