ثلاثي الأهلي على رادار الدوري السعودي.. أسماء قوية

اقترب أحد لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتلقى أكثر من لاعب داخل النادي الاهلي عروضًا قوية من الدوري السعودي للظفر بخدماته في الشتاء المقبل عقب تألقه مع المارد الأحمر.

وأكدت تقارير صحفية عن تلقي الثلاثي محمد الشناوي، محمد عبد المنعم وحسين الشحات عروضًا قوية من أحد أندية الدوري السعودي للرحيل عن القلعة الحمراء.

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وتستغل أندية دوري روشن تواجد النادي الاهلي في السعودي للدخول في مفاوضات قوية للحصول على خدمات الثلاثي في الشتاء المقبل.

في الوقت ذاته رفضت إدارة القلعة الحمراء فتح أي مناقشات حول ملف رحيل اللاعبين نظرًا لوجود حالة من التركيز ببطولة كأس العالم للأندية التي تقام في السعودية حتى يوم 22 ديسمبر المقبل.