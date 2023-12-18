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ثلاثي الأهلي على رادار الدوري السعودي.. أسماء قوية

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الأهلي - كأس العالم للأندية

الأهلي - كأس العالم للأندية

اقترب أحد لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتلقى أكثر من لاعب داخل النادي الاهلي عروضًا قوية من الدوري السعودي للظفر بخدماته في الشتاء المقبل عقب تألقه مع المارد الأحمر.

وأكدت تقارير صحفية عن تلقي الثلاثي محمد الشناوي، محمد عبد المنعم وحسين الشحات عروضًا قوية من أحد أندية الدوري السعودي للرحيل عن القلعة الحمراء.

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وتستغل أندية دوري روشن تواجد النادي الاهلي في السعودي للدخول في مفاوضات قوية للحصول على خدمات الثلاثي في الشتاء المقبل.

في الوقت ذاته رفضت إدارة القلعة الحمراء فتح أي مناقشات حول ملف رحيل اللاعبين نظرًا لوجود حالة من التركيز ببطولة كأس العالم للأندية التي تقام في حتى يوم 22 ديسمبر المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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