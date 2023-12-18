نجم مانشستر سيتي يقترب من يوفنتوس في الشتاء

بات أحد لاعبي نادي مانشستر سيتي على أعتاب الانتقال لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف السيدة العجوز.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس فتح مفاوضات جادة مع نظيره انشستر سيتي من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي كيفن فيليبس في الشتاء المقبل.

وخرج فيليبس من حسابات الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر يونايتد على مدار موسم ونصف الأمر الذي يجعله يفكر في مغادرة ملعب “الاتحاد” خلال الشتاء المقبل.

اقرأ أيضًا: إجراء مثير من مدرب فلومنينسي قبل مواجه الاهلي في كأس العالم للأندية

ووفقًا لما ذكره “فابريزيو رومانو” فإن يوفنتوس فتح خطوط اتصال مع مان سيتي للتعاقد مع اللاعب الإنجليزي كيفن فيليبس.

وأبدى نجم السيتيزنز موافقته على الانضمام إلى صفوف نادي يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وعرض النادي الإيطالي على نظيره الإنجليزي التوقيع مع لاعبه بنظام الإعارة مع أحقية الشراء، إلا أن السيتي يفضل وجود إلزامية البيع النهائي.