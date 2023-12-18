100 مليون يورو تفصل انتقال نجم برشلونة لـ الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن اقتراب أحد نجوم نادي برشلونة من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وارتبط أكثر من لاعب داخل برشلونة بالرحيل عن قلعة البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ويأتي على رأسهم البرازيلي رافينيا الذي يعيش فترة ليست جيدة مع الفريق الكتالوي.

وتلقى رافينيا انتقادات جادة مؤخرًا بسبب مستواه، مما يقرب اللاعب من مغادرة صفوف البلوجرانا في الميركاتو الشتوي المقبل بالإضافة لرغبة النادي في التخلص منه لعدم الحاجة إلى جهوده الفنية.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “سبورت” الكتالونية فإن برشلونة سيستمتع للعروض المقدمة من أجل شراء النجم البرازيلي في الشتاء المقبل.

وشددت الصحيفة على أن مانشستر يونايتد استفسر عن اللاعب قبل فترة،فضلًا عن بعض أندية دوري روشن السعودي لضمه في الشتاء.

واشترطت إدارة برشلونة الحصول على قيمة مالية قدرها 100 مليون يورو وذلك من أجل الموافقة على رحيل البرازيلي على الرعم عدم رغبة الأخيرة في المغادرة.