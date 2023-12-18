متحدث الزمالك يوضح حقيقة رحيله عن منصبه

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حقيقة الأنباء المترددة في الساعات الماضية بخصوص رحيله عن منصب المتحدث الرسمي للقلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وقال أحمد سالم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”:” لا صحة على الإطلاق لما تردد من أنباء عن طلبي عدم الاستمرار في منصبي كمتحدث باسم نادي الزمالك”.

وأضاف” العمل في أي منصب في نادينا شرف لكل عشاق القلعة البيضاء”

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ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للمواجهة المرتقبة أمام نادي ساجرادا الأنجولي في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف” يوم 20 ديسمبر موعدًا للقاء الزمالك أمام ساجرادا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية على ملعب الأخير.