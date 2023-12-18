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شاهد يعلن موقفه من إذاعة مباراة الأهلي وفلومينيسي مجانًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن تطبيق شاهد الناقل الحصري على الإنترنت موقفه من إذاعة مباراة الأهلي وفلومينينسي في دور نصف نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي ضد الفريق البرازيلي في الثامنة من مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" .

وقالت الصفحة الرسمية لتطبيق شاهد إن المباراة لن تذاع مجانًا وستكون متاحة للمشتركين في الباقة الرياضية وذلك بعد انتشار أنباء إذاعتها مجانًا .

وتذيع قنوات SSC الرياضية المباراة على قناتها الأولى فائقة الجودة "المشفرة" بتعليق علي سعيد الكعبي ومحمد حسين اضرضور.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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