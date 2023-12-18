ليست أول مرة.. الأهلي يظهر بشكل استثنائي أمام فلومينينسي في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - يظهر النادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، بالقميص الثالث للمرة الأولى هذا الموسم، والذي يحمل اللون الأبيض، خلال المواجهة المرتقبة مع فريق فلومينينسي البرازيلي، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

ولم تعتد الجماهير على مشاهدة المارد الأحمر بالزي الأبيض، الذي كان يمثل عبر التاريخ لون الغريم التقليدي نادي الزمالك، لكن الأمر الذي قد يبدو أكثر غرابة، أن النادي الأهلي ارتدى الزي باللون الأبيض من قبل، ولن تكون مواجهة فلومينينسي هي الأولى التي تشهد هذا الحدث.

ارتدى النادي هذا اللون في المسابقات الرسمية بمسماه الحالي، من قبل في مواجهة الأشغال الصومالي، في إياب دور الـ 32 من مسابقة كأس أفريقيا للأندية البطلة (دوري أبطال أفريقيا) عام 1982، وانتصر بهدف نظيف سجله علاء ميهوب.

وفي النسخة التالية عام 1983، ظهر الفريق بنفس القميص، في مواجهة كانون ياوندي في الدور ربع النهائي، وحقق فوزًا ساحقًا بخماسية نظيفة، وأحرز الأهداف زكريا ناصف هاتريك، وخالد جاد الله ومصطفى عبده.

وتعتبر الذكرى الأبرز للمارد الأحمر بالزي الأبيض في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 1983، في نسختها الـ 19، عندما واجه الأهلي نظيره أشانتي كوتوكو الغاني في لقاء الذهاب بالقاهرة.

وأكد مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق، في تصريحات سابقة لمصراوي أنه لم يعرف سبب ارتداء القميص الأبيض في هذه المباراة، حيث فوجئ جميع اللاعبين بذلك، مشيرًا إلى أن الأمر أثار غضب الجماهير، خاصة أن الأهلي لم يرتدي الزي الأساسي على ملعبه، بل على أرض الفريق المنافس في لقاء الإياب الذي خسره بهدف نظيف ليفقد اللقب.

وأوضح مقربون من النادي الأهلي في تصريحات لمصراوي، أن سر ارتداء الزي الأبيض كان بسبب حضور كوتوكو بالزي الأحمر فقط، وهو نفس قميص النادي الأهلي، مما أجبر أصحاب الأرض على تغيير قمصانهم التاريخية.