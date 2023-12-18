الأهلي يتحدى 10 "عواجيز" من فلومنينسي في نصف نهائي مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة فلومنينسي البرازيلي مساء اليوم الإثنين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد انتصر على الاتحاد السعودي بنتيجة 3-1، في مباراة الدور الثاني، ليتأهل للمرة الرابعة على التوالي لقبل نهائي البطولة القارية.

ودخل فلومنينسي بطولة كأس العالم للأندية بقائمة تضم 23 لاعبًا، من بينهم 10 لاعبين أعمارهم أكبر من 30 عامًا، وهذا ما سيؤثر على المعدل البدني للفريق البرازيلي أمام الأهلي.

وجاءت أسماء اللاعبين الأكبر من 30 عامًا كالتالي:

1- فابيو دیفسون سانتوس، حارس المرمى صاحب الـ43 عامًا ويعد أحد أكبر اللاعبين في البطولة كلها، ورغم ذلك فهو الحارس الأساسي لفريقه وأحد أسباب فوزه ببطولة ليبارتادورس.

إذ خاض دیفسون سانتوس 65 لقاء خلال الموسم الماضي، استقبل خلالهم 63 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 25 مباراة.

2- مارسيلو ضمن أكبر اللاعبين سنًا حيث يملك 35 عامًا ورغم ذلك حقق انتصارات عديدة سواء مع ريال مدريد أو بطولة كأس العالم للأندية.

3- بجانب فليبي ميلو الذي يدخل هذه المباراة بروح الثأر من الأهلي، إذ تلقى هزيمة من الفريق الأحمر في 2020 عندما كان في صفوف بالميراس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بعد أن أضاع ركلة الجزاء الحاسمة.

4- بالإضافة لصامویل شافییر صاحب الـ33 عامًا.

5- ديفيد براز 36 عامًا.

6- ديوجو باربوسا 31 عامًا.

7- ماركوس كينو لاعب بيراميدز السابق صاحب 34 عامًا، والذي سجل هدفين من قبل في شباك الأهلي، عندما كان في صفوف بيراميدز.

8- تياجو سانتوس صاحب الـ34 عامًا .

9- باولو جانسو صاحب الـ34 عامًا.

10- جيرمان كانو صاحب الـ35.