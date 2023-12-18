الزمالك يخوض مرانه الأول في أنجولا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - يخوض الفريق الأول لنادي الزمالك، مرانه الأول في أنجولا اليوم، بعد الوصول أمس إلى العاصمة لوندا، استعدادا لمواجهة ساجرادا.

ويلتقي الفريق الأبيض، نظيره ساجرادا الأنجولي، بعد غدا الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت بعثة الفريق الأبيض، وصلت أمس إلى أنجولا، وكان في استقبالها مسئولي السفارة، وتم تذليل جميع العقبات لحين وصول البعثة إلى مقر الإقامة.

ويخوض الفريق مرانه اليوم على ملعب فندق الإقامة، على أن يخوض مرانه الأساسي غدا الثلاثاء على الملعب الذي سيستضيف المباراة.