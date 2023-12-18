3 قنوات مفتوحة تعلن نقل مباراة الأهلي وفلومنينسي (ترددات)

محمد اسماعيل - القاهرة - يصطدم الأهلي بفلومنينسي البرازيلي في مباراة هامة ومصيرية بنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام المباراة في تمام الثامنة من مساء اليوم الإثنين على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية.

وأعلنت مجموعة قنوات "تي في" التركية وتحديدًا القناة الخامسة والثامنة بالإضافة إلى قناة فارزيش.

القنوات مجانية وبياناتها كالتالي:

قناة "تي في 5" التركية الناقلة لمباراة الأهلي وفلومنينسي

القمر: تركسات 42 شرقا

التردد: 12356

الاستقطاب : أفقي

الترميز : 7100

قناة "تي في 8" التركية الناقلة لمباراة الأهلي وفلومنينسي

القمر: تركسات 42 شرقا

التردد: 12346

الاستقطاب : أفقي

الترميز : 9600

قناة فارزيش الناقلة لمباراة الأهلي وفلومنينسي

القمر : عربسات 26 شرقا

التردد: 12265

الاستقطاب : أفقي

الترميز : 30000