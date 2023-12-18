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3 قنوات مفتوحة تعلن نقل مباراة الأهلي وفلومنينسي (ترددات)

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محمد اسماعيل - القاهرة - يصطدم الأهلي بفلومنينسي البرازيلي في مباراة هامة ومصيرية بنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام المباراة في تمام الثامنة من مساء اليوم الإثنين على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة .

وأعلنت مجموعة قنوات "تي في" التركية وتحديدًا القناة الخامسة والثامنة بالإضافة إلى قناة فارزيش.

القنوات مجانية وبياناتها كالتالي:

قناة "تي في 5" التركية الناقلة لمباراة الأهلي وفلومنينسي

القمر: تركسات 42 شرقا

التردد: 12356

الاستقطاب : أفقي

الترميز : 7100

قناة "تي في 8" التركية الناقلة لمباراة الأهلي وفلومنينسي

القمر: تركسات 42 شرقا

التردد: 12346

الاستقطاب : أفقي

الترميز : 9600

قناة فارزيش الناقلة لمباراة الأهلي وفلومنينسي

القمر : عربسات 26 شرقا

التردد: 12265

الاستقطاب : أفقي

الترميز : 30000

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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