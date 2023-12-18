3 قنوات مفتوحة تعلن نقل مباراة الأهلي وفلومنينسي (ترددات)

محمد اسماعيل - القاهرة - يصطدم الأهلي بفلومنينسي البرازيلي في مباراة هامة ومصيرية بنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.
وتقام المباراة في تمام الثامنة من مساء اليوم الإثنين على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية.
وأعلنت مجموعة قنوات "تي في" التركية وتحديدًا القناة الخامسة والثامنة بالإضافة إلى قناة فارزيش.
القنوات مجانية وبياناتها كالتالي:
قناة "تي في 5" التركية الناقلة لمباراة الأهلي وفلومنينسي
القمر: تركسات 42 شرقا
التردد: 12356
الاستقطاب : أفقي
الترميز : 7100
قناة "تي في 8" التركية الناقلة لمباراة الأهلي وفلومنينسي
القمر: تركسات 42 شرقا
التردد: 12346
الاستقطاب : أفقي
الترميز : 9600
قناة فارزيش الناقلة لمباراة الأهلي وفلومنينسي
القمر : عربسات 26 شرقا
التردد: 12265
الاستقطاب : أفقي
الترميز : 30000