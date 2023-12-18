شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الاثنين، أهم مبارياته هذا الموسم حينما يواجه فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقدم الأهلي مباراة كبيرة وحقق انتصارًا رائعًا على رفاق كريم بنزيمة بنتيجة 3-1 فى مباراة كبيرة من جانب كتيبة السويسري مارسيل كولر، تقدم الأهلي فى الشوط الأول بهدف لعلي معلول من ركلة جزاء، وأضاف هدفين فى الشوط الثاني سجلهما حسين الشحات وإمام عاشور تواليًا.

ويحلم السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للمارد الأحمر، بإضافة لقب جديد لرحلته التاريخية مع الأهلى، ففى 9 سبتمبر 2022 أعلن مجلس إدارة النادي الأهلى تعيين السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريز.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 77 مباراة، فاز فى 51 لقاءً، وتعادل فى 19 مباراة، وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 138 هدفاً وتلقت شباكه 43، وخرج بشباك نظيفة فى 45 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة".

ويسعى السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لاستنساخ رحلة نجاحه مع المارد الأحمر فى موسمه الأول، فى الموسم الجديد الذى تنتظره خلاله تحديات عديدة على رأسها الحفاظ على الألقاب التى توج بها لاسيما بعد خسارة السوبر الافريقى والدوري الافريقى.

ونجح الأهلى فى تمديد تعاقد كولر لمدة عامين، بهدف إبعاده عن إغراءات الأندية الخارجية بعد تلقيه عروضاً مغرية فى الآونة الأخيرة بعدما توصل الطرفان لاتفاق رسمى على الاستمرار سوياً لاستكمال مسيرة النجاحات والإنجازات.

وحقق كولر في أول مواسمه مع الأهلي 5 بطولات هى دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر ولقبين لكأس السوبر المصري.

ونجح الأهلى فى تحقيق السوبر المصري الأول على حساب الزمالك بالفوز 2-0، ثم الثاني على حساب بيراميدز بهدف دون رد.

وتوج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز 2-1 وحصد دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بالفوز في مجموع مباراتي النهائي 3-2.

واستعاد للمارد الأحمر لقب الدوري المصري بعد غياب موسمين، وذلك للمرة الـ43 في تاريخ النادي.



