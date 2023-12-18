تصنيف الاسكواش.. نور الشربيني تحافظ على الصدارة للأسبوع الـ16

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبات خلال شهر ديسمبر الجاري، وواصلت البطلة المصرية نور الشربيني سيطرتها على التصنيف العالمي للأسبوع الـ 16على التوالي.

وكانت البلجيكية نيلي جليس قد تقدمت للمركز الخامس، بينما تراجعت الأمريكية أماندا صبحي إلى المركز الخامس، كما تقدمت البلجيكية تيني جليس إلى المركز الثامن، وتراجعت النيوزلندية جويل كينج إلى المركز التاسع.



تصنيف السيدات

1ـ نور الشربيني