شكرا لقرائتكم خبر عن موديست يتصدر 9 غيابات عن الأهلى أمام فلومينينسي البرازيلي بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" فى الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة فلومينينسى البرازيلى كل من، أنتونى موديست للإيقاف، ورضا سليم وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوى كريستو للإصابة، وصلاح محسن وكريم نيدفيد ومحمود متولى ومصطفى مخلوف ومحمد زعلوك لأسباب فنية.

واصطحب 28 لاعباً فى رحلة السعودية التي يخوض خلالها الفريق بطولة كأس العالم للأندية رغم أن القائمة التي ستُشارك في البطولة تضم 23 لاعباً فقط، وذلك تحسباً لسفر الفريق من السعودية إلى الإمارات مُباشرة للمشاركة فى بطولة السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 23 حتى 28 ديسمبر الجاري.

وتضم القائمة النهائية للأهلي في مونديال الأندية كلاً من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فواد وحسين الشحات وكهربا وموديست.

تذاع مباراة الأهلى وفلوميينيسى البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية عبر قناة SSC HD Sports فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، فى النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول فى السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجارى.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إيقاف الفرنسي أنتوني موديست لاعب الأهلي مباراتين، بعد طرده أمام اتحاد جدة السعودي فى المباراة التى جمعت الفريقين الجمعة فى كأس العالم للأندية 2023 والتى فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعرض موديست للطرد المُباشر فى الدقيقة 90 من المباراة بعد تدخله بـ"الكوع" فى وجه أحمد حجازي مدافع الفريق السعودي، وبعد المباراة قدم المراقب تقريره للفيفا ليُقرر الأخير إيقاف موديست مباراتين، فضلاً عن توقيع غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف فرنك.

وبذلك سيغيب موديست عن الأهلي خلال مباراتي الفريق القادمتين بمونديال الأندية الأولى اليوم الأثنين، أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والثانية ستكون في النهائي أو في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالبطولة.