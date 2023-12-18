شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع سبورتنج لشبونة لحل أزمة إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أزمة إيقاف قيد الزمالك تطورات جديدة، وعرض مسئولو نادى الزمالك على نظرائهم فى سبورتنج لشبونة السفر إلى البرتغال للتفاوض حول تسوية غرامة شيكابالا، والتي تسببت فى إيقاف قيد الفريق، حتى يتسنى للفريق الأبيض فتح القيد وضم صفقات جديدة.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن النادى البرتغالى أخطرهم بأن الأمر لا يستدعى حضور وفد من الزمالك إلى البرتغال ، بل سيتم التواصل مع الزمالك حال لوصول الى قرار بشأن تسوية المستحقات.

ويترقب مسئولو نادى الزمالك وصول رد من سبورتنج لشبونة لتقسيط الغرامة الخاصة بشيكابالا لإنهاء أزمة إيقاف القيد ومن ثم التفاوض مع اللاعبين لتجديد العقود والتفاوض مع لاعبين جدد.

ويحاول مسئولو القلعة البيضاء تقسيط غرامة شيكابالا مع النادى البرتغالى بالتراضى، لرفع إيقاف القيد، خاصة أن المبلغ المطلوب يتجاوز مليون ونصف المليون يورو لإنهاء الأزمة.