شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الأمجاد السعودى: أتمنى الانضمام لمنتخب مصر.. والأهلي بإمكانه الفوز على فلومينينسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نادر موسى، لاعب الأمجاد السعودي، أنه تلقى عروضاً من الدوري المصري بعد مشاركته مع فريقه الفترة الماضية، مؤكداً أنه يرغب فى الاستمرار بالدوري السعودي.

وقال نادر موسى، فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، "بدايتي كانت فى نادى القناة ثم مصر للتأمين، ثم الوحدات الأردني، وطلائع الجيش، وبعد ذلك تلقيت عرضاً من الدوري السعودي، وألعب فى مركز الدفاع".

وأضاف موسى، "تلقيت أكثر من عرض ولكنني أركز مع فريقى فى الوقت الحالي بالدوري السعودي، وعيني على منتخب مصر وأى لاعب يجتهد سينضم للمنتخب".

وتابع، "بذلت مجهودا كبيرا فى الدوري السعودي، لذا تم منحي شارة قيادة الفريق، وأتمنى أكون عند حسن ظن إدارة الفريق، ولدي رغبة في الاستمرار بالدوري السعودي".

واختتم، تلقيت عروضاً من الدوري المصري، الأهلي كان مركز فى لقاء الاتحاد وأخذ الأمور بجدية وتسلح بروح القميص الأحمر، ولذلك تغلب على الاتحاد، والفريق الأحمر قادر على الفوز فى مباراة اليوم على فلومينينسي".